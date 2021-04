Meteo, cambia tutto: irruzione artica, cosa succede da domani (Di lunedì 5 aprile 2021) Federico Garau Solo a partire dal prossimo venerdì le temperature dovrebbero iniziare a risalire gradualmente Terminato il periodo delle festività pasquali, sul nostro Paese dovrebbero ritornare nuovamente delle temperature più rigide: stando alle previsioni Meteo, infatti, già a partire dalla giornata di domani, martedì 6 aprile, sopraggiungerà una massa di aria fredda in grado di far precipitare le temperature ben al di sotto delle medie stagionali. "L'irruzione artica è dovuta al freddo che sta scendendo dal nord Europa e nelle prossime ore raggiungerà anche il Mediterraneo", spiega l'esperto di 3BMeteo.com Edoardo Ferrara. Iniziano in effetti già a registrarsi un po' ovunque i segnali di questo cambiamento repentino, con l'arrivo di venti freddi provenienti dai ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 aprile 2021) Federico Garau Solo a partire dal prossimo venerdì le temperature dovrebbero iniziare a risalire gradualmente Terminato il periodo delle festività pasquali, sul nostro Paese dovrebbero ritornare nuovamente delle temperature più rigide: stando alle previsioni, infatti, già a partire dalla giornata di, martedì 6 aprile, sopraggiungerà una massa di aria fredda in grado di far precipitare le temperature ben al di sotto delle medie stagionali. "L'è dovuta al freddo che sta scendendo dal nord Europa e nelle prossime ore raggiungerà anche il Mediterraneo", spiega l'esperto di 3B.com Edoardo Ferrara. Iniziano in effetti già a registrarsi un po' ovunque i segnali di questomento repentino, con l'arrivo di venti freddi provenienti dai ...

