Messina: avvocato 45enne muore da trombosi dopo vaccinazione (Di lunedì 5 aprile 2021) Un avvocato di 45 anni e' morto per emorragia cerebrale dovuta a trombosi. E' accaduto la scorsa notte al policlinico di Messina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 aprile 2021) Undi 45 anni e' morto per emorragia cerebrale dovuta a. E' accaduto la scorsa notte al policlinico diL'articolo proviene da Firenze Post.

Pietro_Otto : RT @BarbaraRaval: #VaccinoAntiCovid Messina:. in gravissime condizioni giovane avvocato. Segnalazione AIFA. Trombosi diffusa. https://t.c… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento dal Policlinico di #Messina, l'avvocato Mario #Turrisi, 45 anni, non… - agostefi55 : RT @tempoweb: Stroncato a 45 anni da una #trombosi. Inchiesta sulla morte dopo il #vaccino #sicilia #messina #avvocato #astrazeneca #5april… - AndreaZeoli : RT @bennygiardina: Ma come CONTRARIAMENTE A QUANTO COMUNICATO DAL POLICLINICO NON È MORTO? - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Caso vaccino Covid, avvocato di 45 anni morto a Messina -