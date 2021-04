Mercedes Gle 53 Amg | la prova del maxi suv ibrido

Advertising

Autoprove : ??? Il motore IBRIDO #DIESEL di #Mercedes-Benz GLE 350de [#VIDEO] - ClaudioDriver : Ah ma quindi dopo il video completo siamo online anche con articolo e #fotogallery della @MercedesBenz_IT GLE 350 d… - linkmotorsepoca : MERCEDES - GLE - 300 d 4Matic Premium - € 65000 VEICOLO VISIONABILE SU APPUNTAMENTO PRESSO LA SEDE LINK MOTORS PIST… - GIONATA12564426 : L' auto che mi piace è il GLE coupé Mercedes Sport. La Ferrari Portofino se me la regalano la regalo a qualcuno che gli piace. - MercedesBenz_IT : Forza, stile e animo sportivo sopra le righe. Mercedes-AMG GLE 53 Coupé. Scopri di più: -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Gle

Autoprove.it

Il Suv della Stella, ultimo e evoluto erede delle mitica e indimenticataML vanta oggi un motore da 3.000cc ibrido accreditato di ben 435 Cv di potenza e 520 Nm di coppia massima, per una velocità di punta di 250 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi. ...Il maxi Suv della Stella vanta motore 3 litri ibrido accreditato di 435 Cv di potenza e 520 Nm di coppia massima, per una velocità di punta di 250 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi. L'...DEK:[4704799] ID: N-410135 Colore Nero Ossidiana. Interni in Pelle Nappa AMG Nera. Offerta Speciale EQ Power valida fino al 31/03/2021. SPESE DI MESSA SU STRADA ED IPT ESCLUSE. Vettura NUOVA in pronta ...VERONA - La famiglia EQ Power della Stella, la gamma di vetture plug-in hybrid più diversificata del segmento premium, attacca la spina a Verona, da oggi fino a domenica, per la prima ...