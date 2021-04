Mercato immobiliare turistico italiano | indici e tendenze mare | lago | montagna

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 5 aprile 2021) MILANO – Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella seconda parte del 2020 i prezzi degli immobili turistici hanno evidenziato variazioni contenute: -0,3% il ribasso nelle località di, in aumento del +0,5% le quotazioni di quelle di, mentre per ill’incremento è del +0,3%.: le performance migliori per la seconda parte dell’anno spettano alle Marche (+2,1%), all’Emilia Romagna (+0,5%) e all’Abruzzo (+0,5%). Sostanzialmente stabili il Lazio, il Molise, il Veneto. Bene anche Sardegna, Campania e Puglia (-0,4%).: il traino è rappresentato daldi Garda che mette a segno un aumento dei valori dello 0,9%. Bene anche ildi Lecco, la sponda bresciana deldi Garda e ildi Como. ...