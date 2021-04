Mercato immobiliare nella Repubblica di San Marino, in aumento le richieste per soluzioni indipendenti (Di lunedì 5 aprile 2021) SAN Marino – Il Gruppo Tecnocasa è presente nella Repubblica di San Marino con un’agenzia affiliata attiva dal 2002 e ad oggi composta dal titolare coadiuvato da 6 risorse. La domanda immobiliare è costituita essenzialmente da giovani coppie o famiglie alla ricerca della prima casa con un budget che oscilla tra 180.000 € e 250.000 €. La tipologia più richiesta è il trilocale. “Dal punto di vista dell’offerta immobiliare – spiega Alessandro Chezzi, Affiliato Tecnocasa Rep. San Marino – sul Mercato si trovano molti appartamenti e qualche soluzione semindipendente come bifamiliari o villette a schiera con un valore che va dai 160 ai 250.000 euro per gli appartamenti e oltre i 250.000 euro per le soluzioni bifamiliari e a schiera. Da ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 aprile 2021) SAN– Il Gruppo Tecnocasa è presentedi Sancon un’agenzia affiliata attiva dal 2002 e ad oggi composta dal titolare coadiuvato da 6 risorse. La domandaè costituita essenzialmente da giovani coppie o famiglie alla ricerca della prima casa con un budget che oscilla tra 180.000 € e 250.000 €. La tipologia più richiesta è il trilocale. “Dal punto di vista dell’offerta– spiega Alessandro Chezzi, Affiliato Tecnocasa Rep. San– sulsi trovano molti appartamenti e qualche soluzione semindipendente come bifamiliari o villette a schiera con un valore che va dai 160 ai 250.000 euro per gli appartamenti e oltre i 250.000 euro per lebifamiliari e a schiera. Da ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato immobiliare Cina, è allarme debito. Scoppierà la bolla? La risposta di Forchielli C'è gente che ha anche dieci appartamenti ma le classi più disagiate continuano a rimanere fuori dal mercato immobiliare. Insomma, non è che proprio tutti si comprano casa. No, non vedo una crisi di ...

Vendita sottocosto: ultime sentenze ...ha utilizzato il flusso finanziario derivante da una vendita sottocosto di un cespite immobiliare ... in tal modo, ostacoli l'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di ...

Mercato immobiliare: le opinioni degli esperti dopo il decreto Draghi Immobiliare.it News Mercato immobiliare nella Repubblica di San Marino, in aumento le richieste per soluzioni indipendenti SAN MARINO – Il Gruppo Tecnocasa è presente nella Repubblica di San Marino con un'agenzia affiliata attiva dal 2002 e ad oggi composta dal titolare ...

Tra gru e sfitto, Mendrisio ci vuole vedere chiaro Di conseguenza da tempo era chiaro il fatto che la Città ha "il compito di monitorare l’evoluzione del mercato di stabili abitativi, poiché negli ultimi anni il settore immobiliare ha prevalentemente ...

