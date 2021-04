Mercato forex in era Covid: dai broker migliori alle valute da monitorare (Di lunedì 5 aprile 2021) Le stime sulla ripresa dell’economia mondiale riaccendono il Mercato valutario, con movimenti importati nelle ultime settimane da parte delle principali coppie forex. Ovviamente, la situazione è resa ancor più incandescente dagli effetti della pandemia di Covid-19, con molti Paesi europei che stanno ripristinando il lockdown, nel tentativo di porre un freno all’aumento del numero di contagiati e di persone ospedalizzate. Per gli investitori si aprono scenari interessanti, specialmente nell’ottica di breve e medio periodo, con lo stesso presidente della Fed, Jerome Powell, che ha indicato come l’inflazione dovrebbe salire nei prossimi mesi ma in modo temporaneo. alle previsioni sul rialzo dei prezzi si aggiungono altri due aspetti fondamentali, le politiche monetarie espansive delle banche centrali e gli stimoli fiscali ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 aprile 2021) Le stime sulla ripresa dell’economia mondiale riaccendono ilvalutario, con movimenti importati nelle ultime settimane da parte delle principali coppie. Ovviamente, la situazione è resa ancor più incandescente dagli effetti della pandemia di-19, con molti Paesi europei che stanno ripristinando il lockdown, nel tentativo di porre un freno all’aumento del numero di contagiati e di persone ospedalizzate. Per gli investitori si aprono scenari interessanti, specialmente nell’ottica di breve e medio periodo, con lo stesso presidente della Fed, Jerome Powell, che ha indicato come l’inflazione dovrebbe salire nei prossimi mesi ma in modo temporaneo.previsioni sul rialzo dei prezzi si aggiungono altri due aspetti fondamentali, le politiche monetarie espansive delle banche centrali e gli stimoli fiscali ...

