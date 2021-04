Matilda De Angelis | la prima foto con il fidanzato Nayt

(Di lunedì 5 aprile 2021) “Ho un, ma devo sentirmi libera. Così mi hanno cresciuto i miei genitori”, queste le parole diDe, l’attrice italiana più richiesta di Hollywood. Appena qualche giorno fa, la Caterina da Cremona di Leonardo si esprimeva in questi termini sulle colonne di Oggi, al quale ha concesso una lunga intervista in cui ha parlato anche della sua vita privata. Nonostante il suo carattere deciso e desideroso d’autonomia,Deha ceduto a un pizzico di romanticismo in occasione della Pasqua. Per il piacere del pubblico, l’artista bolognese ha così scelto di pubblicare la suacon, ilche ha già una solida carriera da rapper alle spalle. In questo scatto, che ha concesso sui suoi canali ...

Advertising

CorrNazionale : Martedì 6 aprile alle 21.25 in prima visione su Rai 1 torna “#Leonardo”, la serie con Aidan Turner, Matilda De Ange… - Matolas : Deliziosissimo #LIncredibileStoriaDellIsolaDelleRose. Superlativo Elio Germano, pazzesca Matilda De Angelis, epico Fabrizio Bentivoglio! - MarioManca : #Nayt: «Il dolore dal quale sono guarito (anche grazie all'amore per Matilda De Angelis)» - Stilinski24_96 : RT @isoledipinte: Matilda De Angelis che ci regala un nuovo meme di Zia Mara che scoppia a ridere #DomenicaIn - insicvri : sono a tanto così da mettere matilda de angelis nell’icon -

Ultime Notizie dalla rete : Matilda Angelis

A partire dal cast, che prevede, tra gli altri Aidan Turner,De, quest'ultima fresca di successo di un'altra serie Tv, americana, The undoing; a mio avviso però sopravvalutata ed ...... Big Light Productions in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures, co - prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television, con Aidan Turner,De, ...Matilda De Angelis non smette di stupirci. La talentuosa attrice di Veloce come il vento, The Undoing e della serie tv Leonardo ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram un video inedito ...Scopriamo tutto sulla vita privata dell'attrice che interpreta Caterina da Cremona e in particolare sulla sfera dei sentimenti.