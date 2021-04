Marvin Vettori-Kevin Holland, MMA: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 5 aprile 2021) Sabato 10 aprile andrà in scena una spettacolare serata di MMA. La Fight Night organizzata dalla UFC, la più importante Lega mondiale di arti marziali miste, si preannuncia particolarmente appassionante ed è incentrata su un main event interessante, soprattutto per tutti gli appassionati italiani. Il nostro Marvin Vettori salirà infatti sull’ottagono per fronteggiare Kevin Holland. Il ribattezzato “The Italian Dream” avrebbe dovuto sfidare Darren Till, ma il britannico si è chiamato fuori a causa di un infortunio, generando il grande malcontento da parte del nostro portacolori. Guarda in streaming live Marvin Vettori-Kevin Holland su DAZN Il 27enne, attuale numero 6 del ranking dei pesi medi, vuole garantirsi una chance di lottare per ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Sabato 10 aprile andrà in scena una spettacolare serata di MMA. La Fight Night organizzata dalla UFC, la più importante Lega mondiale di arti marziali miste, si preannuncia particolarmente appassionante ed è incentrata su un main event interessante, soprattutto per tutti gli appassionati italiani. Il nostrosalirà infatti sull’ottagono per fronteggiare. Il ribattezzato “The Italian Dream” avrebbe dovuto sfidare Darren Till, ma il britannico si è chiamato fuori a causa di un infortunio, generando il grande malcontento da parte del nostro portacolori. Guarda inlivesu DAZN Il 27enne, attuale numero 6 del ranking dei pesi medi, vuole garantirsi una chance di lottare per ...

