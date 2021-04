Martina Crocchia torna a L’eredità | le anticipazioni

Leggi su ck12

(Di lunedì 5 aprile 2021) Sono passate diverse settimane da quando la campionessaè praticamente scomparsa dal programmae c’è chi si domanda che fine abbia fatto. Infatti, proprio in questi giorni i fan del game show di Rai 1 non fanno altro che chiedere se e quando la ragazza farà ritorno da Flavio Insinna., con la sua bellezza, il suo carattere e la sua acutezza mentale, è riuscita a conquistare una grossa fetta del pubblico spettatore de. E dopo aver vinto più volte alla Ghigliottina, la campionessa ha intascato l’esorbitante cifra di oltre 150 mila euro in gettoni d’oro. Siccome non è stata sconfitta al gioco del ’Parolone’, la bellaè tecnicamente ancora in gara, perciò la sua improvvisa ’scomparsa’ ha ...