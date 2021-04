Mario Turrisi: l’avvocato di 45 anni ricoverato al Policlinico di Messina in gravi condizioni dopo il vaccino AstraZeneca (Di lunedì 5 aprile 2021) È ricoverato in gravissime condizioni l’avvocato Mario Turrisi di 45 anni di Tusa. Lo fa sapere il Policlinico di Messina. L’uomo è ricoverato per una emorragia cerebrale nel reparto di Rianimazione. Secondo alcuni siti di zona Turrisi era deceduto ma la notizia è stata smentita. Mario Tunisi: l’avvocato ricoverato al Policlinico di Messina in gravi condizioni dopo il vaccino AstraZeneca Ieri Mario Turrisi si era sentito male in seguito a una trombosi del seno cerebrale. Nei giorni scorsi aveva avuto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 aprile 2021) Èinssimedi 45di Tusa. Lo fa sapere ildi. L’uomo èper una emorragia cerebrale nel reparto di Rianimazione. Secondo alcuni siti di zonaera deceduto ma la notizia è stata smentita.Tunisi:aldiinilIerisi era sentito male in seguito a una trombosi del seno cerebrale. Nei giorni scorsi aveva avuto ...

