Maria Teresa Ruta dopo il grave incidente quasi mortale: “Il risveglio come…” (Di lunedì 5 aprile 2021) Maria Teresa Ruta ha pubblicato una storia su Instagram che ha sconvolto i suoi fan dichiarando: “il risveglio…”. Maria Teresa RutaMaria Teresa Ruta, celebre showgirl e conduttrice televisiva, solo qualche mese fa era concorrente nella casa più spiata d’Italia il Grande Fratello Vip. Maria Teresa ama condividere la sua quotidianità sui social parlando delle sue gioie e dei suoi dolori con i suoi fan. Ed anche oggi lo ha fatto. Ma andiamo per ordine. L’ex gieffina ospite a “Domenica Live” ha manifestato una certa amarezza per il fatto che ci sia silenzio e desolazione per le strade di Milano. La bella 60enne dopo aver raccontato di essersi recata in ... Leggi su kronic (Di lunedì 5 aprile 2021)ha pubblicato una storia su Instagram che ha sconvolto i suoi fan dichiarando: “il…”., celebre showgirl e conduttrice televisiva, solo qualche mese fa era concorrente nella casa più spiata d’Italia il Grande Fratello Vip.ama condividere la sua quotidianità sui social parlando delle sue gioie e dei suoi dolori con i suoi fan. Ed anche oggi lo ha fatto. Ma andiamo per ordine. L’ex gieffina ospite a “Domenica Live” ha manifestato una certa amarezza per il fatto che ci sia silenzio e desolazione per le strade di Milano. La bella 60enneaver raccontato di essersi recata in ...

Advertising

RutaAllTheWay : RT @RutaAllTheWay: @MteresaRuta un piccolo promemoria che sei speciale e unica come sei? Non cambiare mai NOI ti capiamo, ti apprezziamo e… - Chiccoespillo1 : RT @Anna11971905: Grazie a questa page che ha difeso Maria Teresa dai soliti innumerevoli attacchi e che difende sempre chi come lei riceve… - LivviElisa : RT @RutaAllTheWay: Maria Teresa nella diretta instagram di Dayane innamorata persa di bubi come tutti?? #ruters #mellos - bosegre : RT @RutaAllTheWay: @MteresaRuta un piccolo promemoria che sei speciale e unica come sei? Non cambiare mai NOI ti capiamo, ti apprezziamo e… - Micio_Theo : RT @Sara_triglia: @RutaAllTheWay @MteresaRuta Vero?Maria Teresa non devi cambiare un solo capello. Sei perfetta così, amare è accogliere l'… -