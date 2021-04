Mara Venier travolge Barbara D’Urso: è lei la regina della domenica (Di lunedì 5 aprile 2021) Un trionfo annunciato, almeno stando a vedere quelli che erano stati i precedenti. Mara Venier ha vinto negli ascolti della domenica pomeriggio, nella giornata di Pasqua che segnava il ritorno nella stessa fascia anche di Barbara D’Urso. domenica In e domenica Live si sono trovati di nuovo in competizione, come accaduto poco tempo fa, con le due conduttrici pronte a darsi battaglia suon di ospiti, risate e informazione. Nessuna guerra, almeno non personale, come loro stesse hanno tenuto a sottolineare qualche giorno fa, quando la conduttrice di Canale 5 aveva pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva insieme alla “Zia Mara” accompagnata dalla didascalia: “Io e Mara. È stata la prima a cui ho telefonato alla ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 aprile 2021) Un trionfo annunciato, almeno stando a vedere quelli che erano stati i precedenti.ha vinto negli ascoltipomeriggio, nella giornata di Pasqua che segnava il ritorno nella stessa fascia anche diIn eLive si sono trovati di nuovo in competizione, come accaduto poco tempo fa, con le due conduttrici pronte a darsi battaglia suon di ospiti, risate e informazione. Nessuna guerra, almeno non personale, come loro stesse hanno tenuto a sottolineare qualche giorno fa, quando la conduttrice di Canale 5 aveva pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva insieme alla “Zia” accompagnata dalla didascalia: “Io e. È stata la prima a cui ho telefonato alla ...

Advertising

domenicalive : IN ESCLUSIVA CHOC Mara Venier a #DomenicaLive ?? Ve l'avevamo detto che era META - TELEVISIONE #DomenicaLive - domenicalive : Da Mara Venier a Emanuela Aureli è un attimo ?? #DomenicaLive - pixel_di : RT @fanpage: “Mara è regina incontrastata di quella fascia, io ci torno in punta di piedi”. La conduttrice non si sbagliava. Mara Venier ha… - LaMammaN1 : - fanpage : “Mara è regina incontrastata di quella fascia, io ci torno in punta di piedi”. La conduttrice non si sbagliava. Mar… -