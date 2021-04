Maneskin, Victoria De Angelis rivela: “Avevamo cacciato Damiano” (Di lunedì 5 aprile 2021) In una recente intervista al Corriere della Sera, Victoria De Angelis ha ricordato le origini dei Maneskin rivelando che Damiano era stato sostituito per un periodo. Pascal Le Segretain/Getty ImagesDa XFactor ad oggi i Maneskin hanno fatto tanta strada, ritagliandosi uno spazio significativo nel panorama musicale italiano e arrivando a trionfare all’ultimo festival di Sanremo. Ma su cosa fossero i Maneskin prima di salire alla ribalta e conquistare il successo, lo potevano sapere soltanto i fan più accaniti. In un’intervista di qualche settimana fa al Corriere della Sera, la bassista Victoria De Angelis ha ripercorso le origini della band rivelando aspetti inediti, tra cui la messa in discussione del celebre frontman, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 5 aprile 2021) In una recente intervista al Corriere della Sera,Deha ricordato le origini deindo cheera stato sostituito per un periodo. Pascal Le Segretain/Getty ImagesDa XFactor ad oggi ihanno fatto tanta strada, ritagliandosi uno spazio significativo nel panorama musicale italiano e arrivando a trionfare all’ultimo festival di Sanremo. Ma su cosa fossero iprima di salire alla ribalta e conquistare il successo, lo potevano sapere soltanto i fan più accaniti. In un’intervista di qualche settimana fa al Corriere della Sera, la bassistaDeha ripercorso le origini della bandndo aspetti inediti, tra cui la messa in discussione del celebre frontman, ...

