Manchester United | il portiere Henderson su Pogba | “Su di lui solo falsità Mi ha aiutato molto”

In una intervista rilasciata al canale Youtube "UMM" il portiere del Manchester United Dean Henderson ha parlato di Paul Pogba e del suo comportamento nello spogliatoio. Spesso su di lui si è detto che non ha un atteggiamento molto professionale, ma Henderson risponde così: "Tutto quello che si legge è falso, lui è uno vero, un gran ragazzo quindi ho solo complimenti per lui. Passo molto tempo con Paul ed è sempre disponibile ad aiutarmi, un paio di mesi fa si fermava dopo gli allenamenti per aiutarmi con i rigori, all'inizio faticavo ma ho imparato a leggere i suoi movimenti e questo mi ha aiutato molto se dovessi oggi fronteggiarne uno un partita".

