Manchester City-Borussia Dortmund | Guardiola | “I giocatori massacrati dai calendari | ci sono due colpevoli”

(Di lunedì 5 aprile 2021) I calciatoriesseri umani e non macchine, li stanno uccidendo perché non riposano mai.Queste le parole di Pep, tecnico delintervenuto rispetto alla distribuzione troppo fitta delle gare tra Premier League e Champions League. Già da prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria, l'intensità e la frequenza con le quali iscendevano in campo era diventata sempre più pressante. Organizzazioni come la FIFA e la UEFA fanno ormi sì che da alcuni anni si possa godere dello spettacolo del pallone sempre più regolarmente, diminuendo le soste e aumentando gli impegni nel corso delle settimane. Una rapporto inversamente proporzionale che, alla lunga, sembrerebbe poter avere effetti sempre più negativi sul mondo del calcio., ...

Advertising

teleamazonasec : Manchester City llega como favorito ante Borussia Dortmund - SkySport : Manchester City-Borussia Dortmund, Guardiola attacca Uefa e Fifa per i calendari troppo fitti - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'annuncio del Manchester City: Aguero lascia a fine stagione? - RosaCasttr : RT @teleamazonasec: Manchester City llega como favorito ante Borussia Dortmund - LuisanaGonza2 : RT @teleamazonasec: Manchester City llega como favorito ante Borussia Dortmund -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

numero-diez.com

Pep Guardiola esalta Erling Haaland alla vigilia della sfida di Champions League trae Borussia Dortmund: le sue ...Niente Real e, non resta che il Barcellona Per meno di 100 milioni sarà impossibile portare a casa Haaland. Si fa presto la conta dei club che possono permettersi certe cifre, anche ...La partita Manchester City – Borussia Dortmund del 6 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale, dove vedere il match valido per l’andata dei quarti di Champions League ...Pep Guardiola esalta Erling Haaland alla vigilia della sfida di Champions League tra Manchester City e Borussia Dortmund: le sue parole Pep Guardiola, in conferenza stampa alla vigilia dei quarti di ...