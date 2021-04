Manchester City-Borussia Dortmund domani in tv in chiaro? Orario | canale e diretta streaming

(Di lunedì 5 aprile 2021) Il, ormai a un passo dalla vittoria della Premier League, si rituffa in Champions League e sfida ilnell’andata dei quarti di finale di Champions League. La formazione di Guardiola vuole partire bene nel doppio confronto, ma dovrà avere un occhio di riguardo per Erling Haaland, autentico cecchino nelle notti europee. TV E– Il match dell’Etihad di martedì 6 aprile (ore 21) non sarà trasmesso ine sarà dunque visibile soltanto in tv Sky Sport o insulle piattaforme SkyGo e NowTV. SportFace.

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'annuncio del Manchester City: Aguero lascia a fine stagione? - DiMarzio : L'annuncio del club: dopo 10 anni, #Aguero lascerà il #ManCity a fine stagione - ricardorubio44 : ?????????????? LEICESTER CITY 0-2 MANCHESTER CITY Altra partita capolavoro della squadra di Guardiola. 3-1-4-2 con Kyle W… - AndreaT89744188 : Eh no, che sono 11 anni che aspettiamo! Felpetta farebbe perdere lo scudetto pure al Manchester City! - MrGnotizie : Mino Raiola ha appena finito il tour con il padre di Haaland. L'idea è di cedere il giocatore questa estate. Offert… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

Una partenza che alla fine non si è concretizzata e vedevae PSG sullo sfondo, pronte a beneficiare delle straordinarie qualità fisiche e tecniche da parte della Pulce. Per diversi ...Si gioca alofl'andata nella giornata di martedì, il tecnico spagnolo dovrebbe confermare il 4 - 2 - 3 - 1 con Walker, Dias, Laporte e Zinchenko in difesa, mediana di qualità con ...La Champions League torna in campo con due sfide molto interessanti:una di queste è senza dubbio quella tra Manchester City e Borussia Dortmund.Il Manchester United pensa ad un attaccante per ridurre il gap con il Manchester City di Guardiola, ora distante 14 lunghezze in Premier ...