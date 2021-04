Maltempo. Protezione Civile Lazio: allerta gialla vento da domani mattina e per 24 ore (Di lunedì 5 aprile 2021) “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla mattinata di domani, martedì 6 aprile 2021, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 aprile 2021) “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento dellaha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dallata di, martedì 6 aprile 2021, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul: venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino conpersu tutte le zone didel. La Sala Operativa Permanente della Regioneha diramato l’mento del ...

Advertising

InMeteo : Meteo Protezione Civile domani: impulso freddo porta maltempo e nevicate fino a bassa quota su alcune regioni - AgenziaOpinione : PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE * MALTEMPO: « IN ARRIVO VENTI DI BURRASCA DA NORD A SUD, ALLERTA GIALLA NELLE MARCHE E… - tvoggi : MALTEMPO, ALLERTA METEO PER VENTO E MARE La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta… - MeteoWeb_eu : #Allerta #Meteo, forte #maltempo: avviso della Protezione Civile per venti di burrasca, temperature in picchiata [M… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * MALTEMPO: « IN ARRIVO VENTI FINO AD 80 KM ALL’ORA, PROTEZIONE CIVILE IN STATO DI ALLER… -