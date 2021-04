Malattie rare: torna la giornata mondiale della Bws (Di lunedì 5 aprile 2021) Malattie rare: martedì 6 aprile è la giornata mondiale della Bws, la sindrome di Beckwith-Wiedemann. In Italia se ne occupa Aibws Martedì 6 aprile ricorre la giornata dedicata alla sindrome di Beckwith-Wiedemann (Bws), contrassegnata in tutto il mondo dai colori giallo e verde. Si tratta di una malattia genetica rara che colpisce un bambino ogni 10.000 circa. La principale caratteristica è l’iperaccrescimento. Presenta numerosi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 5 aprile 2021): martedì 6 aprile è laBws, la sindrome di Beckwith-Wiedemann. In Italia se ne occupa Aibws Martedì 6 aprile ricorre ladedicata alla sindrome di Beckwith-Wiedemann (Bws), contrassegnata in tutto il mondo dai colori giallo e verde. Si tratta di una malattia genetica rara che colpisce un bambino ogni 10.000 circa. La principale caratteristica è l’iperaccrescimento. Presenta numerosi… L'articolo Corriere Nazionale.

