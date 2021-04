Mafia, il boss Giuseppe Calvaruso tradito dal pranzo di Pasqua: arrestato a Palermo (Di lunedì 5 aprile 2021) La Pasqua è “costata” l’arresto a Giuseppe Calvaruso, boss di Pagliarelli. Il mafioso era tornato dal Brasile per le feste… Palermo – Il boss mafioso Giuseppe Calvaruso è stato arrestato dai carabinieri nel bel mezzo del pranzo di Pasqua. Palermo, operazione “Brevis” I militari del comando provinciali, nel corso dell’operazione denominata “Brevis”, lo hanno fermato mentre era con la sua famiglia per festeggiare la Pasqua. Calvaruso, ritenuto il capo del mandamento mafioso di Pagliarelli, quartiere del capoluogo siciliano, si era da tempo trasferito in Brasile e era rientrato in Italia per i giorni di festa per poi ripartire alla volta del ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 aprile 2021) Laè “costata” l’arresto adi Pagliarelli. Il mafioso era tornato dal Brasile per le feste…– Ilmafiosoè statodai carabinieri nel bel mezzo deldi, operazione “Brevis” I militari del comando provinciali, nel corso dell’operazione denominata “Brevis”, lo hanno fermato mentre era con la sua famiglia per festeggiare la, ritenuto il capo del mandamento mafioso di Pagliarelli, quartiere del capoluogo siciliano, si era da tempo trasferito in Brasile e era rientrato in Italia per i giorni di festa per poi ripartire alla volta del ...

Advertising

SkyTG24 : Mafia, boss torna dal Brasile per Pasqua: arrestato a Palermo - MediasetTgcom24 : Mafia, Palermo: 'tradito' dal pranzo di Pasqua, fermato il boss Giuseppe Calvaruso #mafia - LaStampa : Mafia, tradito dal pranzo di Pasqua fermato il boss Calvaruso - Dome689 : RT @pirata_21: Mafia, il boss #Calvaruso arrestato mentre tornava dal Brasile per fare #Pasqua con la famiglia. 'Mi dispiace il decreto dic… - concentrazione : #mafia Un golpe per prendersi Cosa Nostra, è la vittoria dei boss di Corleone -