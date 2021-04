Mafia | fermato a Palermo il presunto erede del boss Settimo Mineo | al vertice di ' Cosa nostra'

(Di lunedì 5 aprile 2021) E' stato fatale il pranzo di Pasqua con la famiglia per Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento mafioso palermitano di Pagliarelli, che da tempo si era trasferito in Brasile ma era tornato in ...

I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo l'hanno fermato ieri, alle 14.30, all'aeroporto Falcone Borsellino, di ritorno da un soggiorno in Brasile che durava ormai da un anno. Cosa nostra ...Si tratta dell'imprenditore 41enne Giuseppe Calvaruso, fermato ieri, alle 14.30, all'aeroporto Falcone Borsellino, di ritorno da un soggiorno in Brasile che durava ormai da un anno. Insieme a lui, ...Ma così non è andata: i carabinieri del comando provinciale, nel corso dell'operazione Brevis, lo hanno infatti fermato mentre era con la sua famiglia per festeggiare la Pasqua. Con lui sono finiti in ...