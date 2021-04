Mafia: boss tradito dal pranzo di Pasqua. Torna dal Brasile e l’arrestano (Di lunedì 5 aprile 2021) La notizia ha fatto il giro di telegiornali con questo titolo: boss tradito dal pranzo di Pasqua. In effetti, il pranzo di Pasqua con la famiglia è stato fatale a Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento mafioso palermitano di Pagliarelli che da tempo si era trasferito in Brasile e che era Tornato a Palermo per i giorni di festa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 aprile 2021) La notizia ha fatto il giro di telegiornali con questo titolo:daldi. In effetti, ildicon la famiglia è stato fatale a Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento mafioso palermitano di Pagliarelli che da tempo si era trasferito ine che erato a Palermo per i giorni di festa L'articolo proviene da Firenze Post.

