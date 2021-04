Mafia: arresti Palermo, pm 'Calvaruso nuovo reggente mandamento Pagliarelli' (Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - "Le indagini condotte dall'Arma, secondo le valutazioni del pm, hanno consentito, dopo l'arresto di Settimo Mineo nell'operazione Cupola 2.0, di individuare il presunto nuovo reggente del mandamento mafioso Pagliarelli, Giuseppe Calvaruso", l'uomo arrestato dai Carabinieri durante il pranzo di Pasqua dopo il suo ritorno dal Brasile. Secondo gli inquirenti, Calvaruso avrebbe "individuato di volta in volta gli uomini più affidabili per la gestione degli affari delle famiglie mafiose a lui subordinate ed in particolare Giovanni Caruso quale suo personale referente nel corso della propria assenza dal territorio italiano, avendo soggiornato Calvaruso per molto tempo in Brasile". Non solo, è accusato di avere "mantenuto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021), 5 apr. (Adnkronos) - "Le indagini condotte dall'Arma, secondo le valutazioni del pm, hanno consentito, dopo l'arresto di Settimo Mineo nell'operazione Cupola 2.0, di individuare il presuntodelmafioso, Giuseppe", l'uomo arrestato dai Carabinieri durante il pranzo di Pasqua dopo il suo ritorno dal Brasile. Secondo gli inquirenti,avrebbe "individuato di volta in volta gli uomini più affidabili per la gestione degli affari delle famiglie mafiose a lui subordinate ed in particolare Giovanni Caruso quale suo personale referente nel corso della propria assenza dal territorio italiano, avendo soggiornatoper molto tempo in Brasile". Non solo, è accusato di avere "mantenuto, ...

