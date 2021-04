Mafia | arresti Palermo | pm ' boss hanno assunto patologica funzione supplente dello Stato'

Advertising

TV7Benevento : Mafia: arresti Palermo, pm 'Calvaruso tutelava i suoi beni grazie a fedeli prestanome'... - TV7Benevento : Mafia: arresti Palermo, pm 'Calvaruso nuovo reggente mandamento Pagliarelli'... - TV7Benevento : Mafia: arresti Palermo, clan investivano nella ristorazione e nell'edilizia... - PinoSardanelli : @perriantonio79 @lucianocapone Le statistiche sono inclementi verso Gratteri. A Platì 108 arresti e 8 condanne. Ma… - SiciliaTV : Erano tornati in libertà per effetto dei provvedimenti dei Gip del Tribunale di Agrigento,... #arresti #mafia… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia arresti

Era Giuseppe Calvaruso il nuovo boss del mandamento didi Pagliarelli, a Palermo . stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale nel corso dell operazione Brevis che hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziati di delitto,...Tags:carabinieripalermo ·palermo · blitzpalermo · giuseppe calvarusoPalermo, 5 apr. (Adnkronos) - Secondo le valutazioni della Dda di Palermo e degli investigatori "sono emersi diversi episodi riguardanti il sistematico ricorso di commercianti e imprenditori per ...Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - Per i rapinatori non autorizzati da Cosa nostra era prevista una spedizione punitiva. E' quanto emerge dall'operazione dei Carabinieri di Palermo che oggi ha portato ...