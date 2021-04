Mafia: arresti Palermo, clan investivano nella ristorazione e nell’edilizia (Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – investivano nel campo della ristorazione e dell’edilizia i boss di Palermo. E’ quanto emerge dall’operazione antiMafia che all’alba di oggi ha portato all’arresto di cinque persone. Secondo gli inquirenti, il capo del clan Pagliarelli Giuseppe Calvaruso, fermato oggi dai carabinieri, avrebbe accumulato ingenti capitali che avrebbe reinvestito nel settore edile e della ristorazione. Per evitare il sequestro dei beni avrebbe creato una rete di prestanomi a lui fedeli per cercare di tutelare il suo patrimonio. Calvaruso avrebbe fatto affari con un cittadino di Singapore interessato a investire grossi capitali nel settore edile e turistico-alberghiero in Sicilia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 aprile 2021), 5 apr. (Adnkronos) –nel campo dellae dell’edilizia i boss di. E’ quanto emerge dall’operazione antiche all’alba di oggi ha portato all’arresto di cinque persone. Secondo gli inquirenti, il capo delPagliarelli Giuseppe Calvaruso, fermato oggi dai carabinieri, avrebbe accumulato ingenti capitali che avrebbe reinvestito nel settore edile e della. Per evitare il sequestro dei beni avrebbe creato una rete di prestanomi a lui fedeli per cercare di tutelare il suo patrimonio. Calvaruso avrebbe fatto affari con un cittadino di Singapore interessato a investire grossi capitali nel settore edile e turistico-alberghiero in Sicilia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Mafia: arresti Palermo, pm 'Calvaruso nuovo reggente mandamento Pagliarelli'... - TV7Benevento : Mafia: arresti Palermo, clan investivano nella ristorazione e nell'edilizia... - PinoSardanelli : @perriantonio79 @lucianocapone Le statistiche sono inclementi verso Gratteri. A Platì 108 arresti e 8 condanne. Ma… - SiciliaTV : Erano tornati in libertà per effetto dei provvedimenti dei Gip del Tribunale di Agrigento,... #arresti #mafia… - PalermoToday : L'agguato e il duplice tentativo di omicidio allo Zen, restano in carcere i 4 indagati -