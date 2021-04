Maddie McCann: il sospettato Christian B. e le foto pedopornografiche (Di lunedì 5 aprile 2021) Il documentario di Discovery sulla piccola , la scoperta. Maddie McCann e il presunto assassinoIn un documentario in onda su Discovery Plus, i giornalisti danesi rivelano di aver scoperto una foto di Christian B., il principale sospettato nel caso Maddie McCann, in piedi in una fabbrica fatiscente. Nella struttura è stata rinvenuta una chiavetta USB contenente 8mila foto pedopornografie. Ha testimoniato anche un’ex fidanzata del molestatore sessuale, dando qualche informazione in più sul tedesco. Leggi anche –> Maddie McCann, la verità è vicina: cosa cerca la polizia tedesca Il 3 maggio 2007, la piccola Maddie McCann è scomparsa a Praia da Luz, in Algarve, dove ... Leggi su ck12 (Di lunedì 5 aprile 2021) Il documentario di Discovery sulla piccola , la scoperta.e il presunto assassinoIn un documentario in onda su Discovery Plus, i giornalisti danesi rivelano di aver scoperto unadiB., il principalenel caso, in piedi in una fabbrica fatiscente. Nella struttura è stata rinvenuta una chiavetta USB contenente 8milapedopornografie. Ha testimoniato anche un’ex fidanzata del molestatore sessuale, dando qualche informazione in più sul tedesco. Leggi anche –>, la verità è vicina: cosa cerca la polizia tedesca Il 3 maggio 2007, la piccolaè scomparsa a Praia da Luz, in Algarve, dove ...

