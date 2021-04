Lunedì dell’Angelo | ecco perché si chiama Pasquetta

Leggi su ck12

(Di lunedì 5 aprile 2021)per quale motivo questo giorno siGetty ImagesVi siete mai chiesto per quale ragione ilviene comunementeto? La risposta che cercavate la troverete in questo articolo. Tralasciando il periodo di pandemia che stiamo vivendo, solitamente il giorno diè contraddistinto da gite, scampagnate e viaggetti in cerca di relax e per smaltire il cibo mangiato nella domenica pasquale. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Coniglio Pasquale, il modo in cui si mangia rivela la nostra personalitàsi...