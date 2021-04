Luna Rossa | parla Bertelli | “Già al lavoro per la prossima America’s Cup”

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 5 aprile 2021) Patrizio, patron die amministratore delegato di Prada, annuncia che sta già lavorando per laCup. “Stiamo facendo i programmi die abbiamo già definito gli aspetti contrattuali con il team. E’ tutto confermato e di buon auspicio”, assicura durante la trasmissione La Politica nel pallone su Grmento. Mentre si discute della possibilità di disputare lacompetizione lontano dalla Nuova Zelanda (sidi offerte da Cina e Dubai), e si attende il nuovo regolamento scritto dai defender di Team New Zealand e i nuovi challenger of record di Ineos UK, l’imbarcazione italiana vuole farsi trovare subito pronta. D’altronde, l’ad di Prada lo aveva annunciato pochi giorni dopo la fine ...