Loki | il trailer italiano della nuova serie Marvel in arrivo su Disney+

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ecco il nuovodicon Tom Hiddleston inprossimamente sua giugno. Ecco il nuovo, produzionein uscita sul'11 giugno. Il progetto con Tom Hiddleston vede il ritorno in scena dell'omonimo personaggio, apprezzato villain e successivamente antieroeCasa delle Idee, coinvolto in un insieme di intrighi attraverso varie linee temporali, dopo che lui stesso ne ha generata una scappando con il Tesseract dopo la battaglia di New York del 2012 (anziché essere sconfitto e rispedito su Asgard come accaduto nella linea ...

Advertising

MarvelNewsIT : Il momento di #Loki è arrivato. ? Guarda il nuovissimo trailer della Serie Originale Marvel Studios, dall’11 giugn… - _italycares_ : QUANTO È FIGO IL TRAILER DI LOKI? - whiteshadowsxy : È USCITO IL TRAILER DI LOKI STO URLANDO - Cosenza_Marco_C : RT @MarvelNewsIT: Il momento di #Loki è arrivato. ? Guarda il nuovissimo trailer della Serie Originale Marvel Studios, dall’11 giugno in s… - delicatebitchh : RT @MarvelNewsIT: Il momento di #Loki è arrivato. ? Guarda il nuovissimo trailer della Serie Originale Marvel Studios, dall’11 giugno in s… -

Ultime Notizie dalla rete : Loki trailer

Ecco il nuovoitaliano della serie, produzione Marvel in uscita su Disney+ l'11 giugno. Il progetto con Tom Hiddleston vede il ritorno in scena dell'omonimo personaggio, apprezzato villain e ...Nel giorno in cui si festeggia la Pasquetta, i Marvel Studios hanno deciso di pubblicare il nuovodell'atteso serie Disney+ dedicata al mitico. Il nuovomette al centro dell'attenzione le conseguenze temporali dovute dal furto del Tesseract da parte di, ed ovviamente quelle che dovranno essere le contromisure di chi è ...I Marvel Studios e Disney+ hanno pubblicato il nuovo trailer ufficiale per l’attesissima serie TV di LOKI, il cui debutto resta confermato per l’11 giugno 2021 sulla piattaforma streaming. Loki, fiero ...Disney+ ha diffuso il nuovissimo trailer della serie Loki, in cui il fiero dio dell’Inganno, dopo essere fuggito con il Tesseract, si ritrova improvvisamente in un mare di guai con l’agenzia burocrati ...