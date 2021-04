Loki: il nuovo trailer fa crescere l’attesa per la serie Marvel (Di lunedì 5 aprile 2021) Rilasciato il nuovo trailer di Loki, l’attesa serie Marvel in uscita il prossimo 11 giugno con protagonista Tom Hiddleston Loki è tra le serie più attese. Arriverà sulla piattaforma Disney+ il prossimo 11 giugno. Intanto, Marvel Studios hanno rilasciato il nuovo trailer, che non fa che accendere ancora di più la curiosità dei fan. I dettagli sulla trama sono pochissimi. Quello che sappiamo è che la storia ha inizio dal momento in cui Loki ruba il Tesseract nell’ultimo film degli Avengers Endgame. Con il furto, Loki ha dato vita ad una nuova linea temporale, creandosi il suo proprio corso della vita e del tempo. La serie, dunque, si svolgerà dopo gli ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Rilasciato ildiin uscita il prossimo 11 giugno con protagonista Tom Hiddlestonè tra lepiù attese. Arriverà sulla piattaforma Disney+ il prossimo 11 giugno. Intanto,Studios hanno rilasciato il, che non fa che accendere ancora di più la curiosità dei fan. I dettagli sulla trama sono pochissimi. Quello che sappiamo è che la storia ha inizio dal momento in cuiruba il Tesseract nell’ultimo film degli Avengers Endgame. Con il furto,ha dato vita ad una nuova linea temporale, creandosi il suo proprio corso della vita e del tempo. La, dunque, si svolgerà dopo gli ...

