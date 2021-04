LIVE Sollevamento pesi, Europei 2021 in DIRETTA: Mirko Zanni sul podio nello strappo! (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 19.35 Anche il turco Ozbek raggiunge i 142 kg. 19.33 Splendida alzata di Zanni, che senza problemi alza 142 kg e va in testa, aggiudicandosi una medaglia. 19.32 Il georgiano Chkheidze solleva 140 kg, per il primato nazionale. Ora tocca a Zanni. 19.31 Il primatista mondiale giovanile Garaev apre a 140 kg, è lui il rivale di Zanni! 19.30 Ce la fa Mendoza! Grande prova dello spagnolo, che chiude a 139 kg. 19.29 Inizia la gara del turco Ozbek, che con 139 kg sorpassa tutti. Ora inizia la vera gara. 19.28 Kingue Matam solleva 138 kg. Sono in quattro in questa misura, ma il francese è già fuori dal podio per aver compiuto la prestazione per ultimo. 19.27 Termina anche l’altro bulgaro, Genchev, a 138 kg. 19.26 Anche Angelov arriva bene a 138 kg, e chiude la sua gara di ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.35 Anche il turco Ozbek raggiunge i 142 kg. 19.33 Splendida alzata di, che senza problemi alza 142 kg e va in testa, aggiudicandosi una medaglia. 19.32 Il georgiano Chkheidze solleva 140 kg, per il primato nazionale. Ora tocca a. 19.31 Il primatista mondiale giovanile Garaev apre a 140 kg, è lui il rivale di! 19.30 Ce la fa Mendoza! Grande prova dello spagnolo, che chiude a 139 kg. 19.29 Inizia la gara del turco Ozbek, che con 139 kg sorpassa tutti. Ora inizia la vera gara. 19.28 Kingue Matam solleva 138 kg. Sono in quattro in questa misura, ma il francese è già fuori dalper aver compiuto la prestazione per ultimo. 19.27 Termina anche l’altro bulgaro, Genchev, a 138 kg. 19.26 Anche Angelov arriva bene a 138 kg, e chiude la sua gara di ...

