LIVE Sollevamento pesi, Europei 2021 in DIRETTA: Mirko Zanni ORO nello strappo! (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 20.04 Il georgiano Chkheidze inizia la sua gara a 165 kg. 20.02 Sbaglia la girata Mendoza, che si ferma a 160 kg. 20.01 Il bulgaro Angelov solleva 162 kg alla seconda prova. Non viene migliorata la misura del gruppo B. 20.00 Nuovo errore per Ivanou, che si ferma a 155 kg. 19.58 Sbaglia Ivanou, alla seconda prova a 160 kg. 19.57 Altra buona prova di Mendoza, che balza in testa a 160 kg. 19.55 Sale di peso anche Angelov, che solleva 157 kg. 19.54 Anche Ivanou ottiene i 155 kg. 19.53 Inizia lo slancio con lo spagnolo Mendoza che alza 155 kg. 19.47 Tra poco al via lo slancio. 19.42 L'Italia porta a casa l'oro nello strappo con Mirko Zanni e i suoi 148 kg, uno in più del russo Garaev e tre in più del turco Ozbek, che però appare il favorito nello slancio.

