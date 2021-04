LIVE – Reggiana-Brescia 2-2, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di lunedì 5 aprile 2021) La DIRETTA LIVE di Reggiana-Brescia, match valevole per la trentaduesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa non vincono da ben sette turni ed hanno un disperato bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione; le Rondinelle, dal canto loro, arrivano da cinque vittorie nelle ultime sei gare e vogliono provare ad agguantare l’ottavo posto che varrebbe i playoff. Calcio d’inizio alle ore 17:00 di lunedì 5 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Reggiana (4-3-1-2): Venturi; Libutti, Ajeti, Rozzio, Yao Guy; Del Pinto, Rossi, Kirwan; Radrezza; Kargbo, Zamparo.Allenatore: Alvini. Brescia (4-3-1-2): Joronen; Mateju, ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Ladi, match valevole per la trentaduesima giornata di. I padroni di casa non vincono da ben sette turni ed hanno un disperato bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione; le Rondinelle, dal canto loro, arrivano da cinque vittorie nelle ultime sei gare e vogliono provare ad agguantare l’ottavo posto che varrebbe i playoff. Calcio d’inizio alle ore 17:00 di lunedì 5 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-3-1-2): Venturi; Libutti, Ajeti, Rozzio, Yao Guy; Del Pinto, Rossi, Kirwan; Radrezza; Kargbo, Zamparo.Allenatore: Alvini.(4-3-1-2): Joronen; Mateju, ...

ReggianaLIVE : Venerdì si torna in campo: arriva l'Empoli #REGBRE - ReggianaLIVE : All'ultimo respiro la Reggiana pareggia la partita e continua a tenersi aggrappata alla zona play out #REGBRE - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: 90'+7 #REGBRE 2-2: Partita terminata! Non dimenticare di assegnare i voti ai giocatori! - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: 90'+6 #REGBRE 2-2: Goal di Varone (Reggiana) su assist di Mazzocchi! - tabellamercatob : #Pasquetta #SerieB 13^ di ritorno Finale gara delle 17.00 #ReggianaBrescia 2-2 Zamparo, Varone, Ayè e Mateju Tabel… -