LIVE – Olimpia Milano-Varese 76-80, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA

AX Armani Exchange Milano ed Openjobmetis Varese si affrontano nel posticipo della 25° giornata di Serie A1 2020/2021. Il derby lombardo mette in campo i meneghini, primi in campionato e qualificati alla post season di Eurolega contro i varesini che stanno invece lottando per evitare la retrocessione. Lunedì 5 aprile alle ore 18.15 inizierà il match che potrete seguire LIVE su Sportface.

RISULTATI E CLASSIFICA

AGGIORNA LA DIRETTA

Olimpia Milano-Varese 76-80

39? – Douglas ancora a segno, 76-80 a 1'38" dalla sirena
38? – Leday preciso in lunetta, 76-78
38? – Meno di tre minuti al termine, Varese avanti 74-78
36? – Tripla di Douglas! 73-75
35? – Ancora Rodriguez a segno dall'arco: 73-72
34? – Tripla di ...

