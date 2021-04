LIVE Olimpia Milano-Varese 73-75, Serie A basket in DIRETTA: ultimi cinque minuti di fuoco al Forum! (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74-78 1/3 Scola, praticamente un evento. Altro colpo di furbizia di Scola che si lascia andare addosso Datome, sono tre liberi per la leggenda argentina. Perde malamente palla Milano con Hines che, vistosi perso sul pressing di Strautins, spara una palla troppo alta per Rodriguez. Possesso Varese a -3’39”. 74-77 EGBUNU! Si porta a casa sia il ferro che Hines! 74-75 1/2 Micov, che sbaglia il secondo. Douglas manda in lunetta Micov con 4’44” da giocare. 73-75 DOUGLAS! Tripla pazzesca, da otto metri abbondanti e con Punter davanti! 73-72 RODRIGUEZ! La tripla frontale del Chacho porta avanti Milano a poco più di 5’30” dal termine! 70-72 RUZZIER DA TRE! Tira tutto storto, ma segna comunque! HINES PRENDE TUTTO! Due stoppate in un amen! 70-69 2/2 Micov e arriva il ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74-78 1/3 Scola, praticamente un evento. Altro colpo di furbizia di Scola che si lascia andare addosso Datome, sono tre liberi per la leggenda argentina. Perde malamente pallacon Hines che, vistosi perso sul pressing di Strautins, spara una palla troppo alta per Rodriguez. Possessoa -3’39”. 74-77 EGBUNU! Si porta a casa sia il ferro che Hines! 74-75 1/2 Micov, che sbaglia il secondo. Douglas manda in lunetta Micov con 4’44” da giocare. 73-75 DOUGLAS! Tripla pazzesca, da otto metri abbondanti e con Punter davanti! 73-72 RODRIGUEZ! La tripla frontale del Chacho porta avantia poco più di 5’30” dal termine! 70-72 RUZZIER DA TRE! Tira tutto storto, ma segna comunque! HINES PRENDE TUTTO! Due stoppate in un amen! 70-69 2/2 Micov e arriva il ...

