LIVE Olimpia Milano-Varese 63-69, Serie A basket in DIRETTA: Luis Scola è il signore del terzo quarto (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-72 RUZZIER DA TRE! Tira tutto storto, ma segna comunque! HINES PRENDE TUTTO! Due stoppate in un amen! 70-69 2/2 Micov e arriva il sorpasso di Milano! Il fallo di Giovanni De Nicolao è normale, prima dei liberi a 7’45” dal termine c’è però time out chiamato da Bulleri. Penetra dall’angolo Micov sul passaggio dietro la schiena di Rodriguez, fallo a regalargli sicuramente due liberi, ma gli arbitri potrebbero anche sanzionare altro. Si attende la revisione al tavolo. 68-69 DATOME! Con un gioco di prestigio di tecnica firma il -1 Milano. 66-69 Ricezione dalla rimessa di Rodriguez: tripla! Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER – Milano: Punter 14; Varese: Scola 17 Hines cerca Micov vicino a canestro, ma il serbo non ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70-72 RUZZIER DA TRE! Tira tutto storto, ma segna comunque! HINES PRENDE TUTTO! Due stoppate in un amen! 70-69 2/2 Micov e arriva il sorpasso di! Il fallo di Giovanni De Nicolao è normale, prima dei liberi a 7’45” dal termine c’è però time out chiamato da Bulleri. Penetra dall’angolo Micov sul passaggio dietro la schiena di Rodriguez, fallo a regalargli sicuramente due liberi, ma gli arbitri potrebbero anche sanzionare altro. Si attende la revisione al tavolo. 68-69 DATOME! Con un gioco di prestigio di tecnica firma il -1. 66-69 Ricezione dalla rimessa di Rodriguez: tripla! Inizia l’ultimo. TOP SCORER –: Punter 14;17 Hines cerca Micov vicino a canestro, ma il serbo non ...

