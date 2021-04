LIVE Olimpia Milano-Varese 52-57, Serie A basket in DIRETTA: l’Openjobmetis regge l’urto con le triple (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Douglas ben marcato da Punter, pesca Egbunu che sbaglia, ma sul tagliafuori Strautins commette fallo su Datome. Possesso Milano. 52-57 MORASCHINI! Ci pensa lui a replicare da tre! 49-57 Ed è ancora Douglas da tre, percentuali che non accennano a scendere per Varese dall’arco. 49-54 Punter sfrutta il quarto di campo libero e appoggia facilmente in penetrazione. 47-54 Dalla media Moraschini per il -7. 45-54 DOUGLAS! Bella penetrazione centrale che gli vale il +9. 45-52 Ormai Scola ha deciso che LeDay è la sua vittima, gli parte in palleggio e segna ancora per il +7. 3? di terzo quarto e poco meno giocati. 45-50 Punter attacca Ruzzier, si ferma e tira dalla media per il -5. 43-50 Due punti validi per LeDay perché Egbunu commette un’ingenuità cercando la stoppata a pallone già in ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADouglas ben marcato da Punter, pesca Egbunu che sbaglia, ma sul tagliafuori Strautins commette fallo su Datome. Possesso. 52-57 MORASCHINI! Ci pensa lui a replicare da tre! 49-57 Ed è ancora Douglas da tre, percentuali che non accennano a scendere perdall’arco. 49-54 Punter sfrutta il quarto di campo libero e appoggia facilmente in penetrazione. 47-54 Dalla media Moraschini per il -7. 45-54 DOUGLAS! Bella penetrazione centrale che gli vale il +9. 45-52 Ormai Scola ha deciso che LeDay è la sua vittima, gli parte in palleggio e segna ancora per il +7. 3? di terzo quarto e poco meno giocati. 45-50 Punter attacca Ruzzier, si ferma e tira dalla media per il -5. 43-50 Due punti validi per LeDay perché Egbunu commette un’ingenuità cercando la stoppata a pallone già in ...

