LIVE Olimpia Milano-Varese 18-24, Serie A basket in DIRETTA: gran primo quarto dell’Openjobmetis (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-32 La risposta dall’arco di Douglas! 25-29 3/3 Punter. Punter da otto metri, il tiro non va, ma gli finisce addosso Giovanni De Nicolao: tre tiri liberi. 22-29 SHIELDS! Notevole azione per lui, parte dal lato sinistro, regge mezza difesa di Varese e appoggia al vetro. 20-29 Douglas da tre! 2? di secondo quarto trascorsi. 20-26 Palleggio arresto e tiro di Punter che si iscrive alla partita. 18-26 gran canestro di Morse in semigancio. Non partono invece i due cronometri, nuova rimessa Varese e tre secondi tolti al tempo. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – Milano: Datome 7; Varese: Ruzzier 7 Finisce così il primo quarto, con un’ottima Openjobmetis avanti ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-32 La risposta dall’arco di Douglas! 25-29 3/3 Punter. Punter da otto metri, il tiro non va, ma gli finisce addosso Giovanni De Nicolao: tre tiri liberi. 22-29 SHIELDS! Notevole azione per lui, parte dal lato sinistro, regge mezza difesa die appoggia al vetro. 20-29 Douglas da tre! 2? di secondotrascorsi. 20-26 Palleggio arresto e tiro di Punter che si iscrive alla partita. 18-26canestro di Morse in semigancio. Non partono invece i due cronometri, nuova rimessae tre secondi tolti al tempo. Inizia il secondo. TOP SCORER –: Datome 7;: Ruzzier 7 Finisce così il, con un’ottima Openjobmetis avanti ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Varese 11-12 Serie A basket in DIRETTA: Datome contro Ruzzier e Scola è lotta al Forum -… - SSportNetwork : #SuperSprtMonday #Basket #SerieA E' iniziato il posticipo tra #Milano e #Varese con l'#Olimpia chiamata a vincere p… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Olimpia Milano e Varese alla prova del derby in un particolare lunedì al Forum. Si completa la 25a g… - fabiocavagnera : GAME PASQUETTA DAY Si torna in campo, perchè in questo basket non ci si ferma mai. Tre vittorie su tre con Varese,… - OlimpiaMiNews : GAME PASQUETTA DAY Si torna in campo, perchè in questo basket non ci si ferma mai. Tre vittorie su tre con Varese,… -