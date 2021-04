LIVE Olimpia Milano-Varese 0-0, Serie A basket in DIRETTA: si parte! (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-12 Il canto di Scola dall’arco! Vantaggio Varese. 9-9 Riceve nel mezzo angolo dentro l’arco Scola, che usa il tabellone con sapienza per appoggiare il pari. 9-7 La risposta di Datome! 7 dei primi 9 punti di Milano sono dell’ex Celtics e Pistons. 7-7 Gran palla di Ruzzier per Egbunu che vicino a canestro è solo e schiaccia, e dopo 3’30” è parità! 7-5 Spara la tripla Ruzzier, subito molto carico in questo derby. 7-2 Risposta alla stessa maniera di Moraschini. 5-2 Penetrazione vincente di Ruzzier dopo 2’10”. 5-0 Bella partenza verso il lato sinistro di Datome che poi penetra sulle indecisioni difensive varesine e segna. 3-0 Arriva la prima tripla di Datome su scarico di LeDay, ed è a segno. Gran prima azione difensiva di Milano che causa l’infrazione dei 24 ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-12 Il canto di Scola dall’arco! Vantaggio. 9-9 Riceve nel mezzo angolo dentro l’arco Scola, che usa il tabellone con sapienza per appoggiare il pari. 9-7 La risposta di Datome! 7 dei primi 9 punti disono dell’ex Celtics e Pistons. 7-7 Gran palla di Ruzzier per Egbunu che vicino a canestro è solo e schiaccia, e dopo 3’30” è parità! 7-5 Spara la tripla Ruzzier, subito molto carico in questo derby. 7-2 Risposta alla stessa maniera di Moraschini. 5-2 Penetrazione vincente di Ruzzier dopo 2’10”. 5-0 Bella partenza verso il lato sinistro di Datome che poi penetra sulle indecisioni difensive varesine e segna. 3-0 Arriva la prima tripla di Datome su scarico di LeDay, ed è a segno. Gran prima azione difensiva diche causa l’infrazione dei 24 ...

SSportNetwork : #SuperSprtMonday #Basket #SerieA E' iniziato il posticipo tra #Milano e #Varese con l'#Olimpia chiamata a vincere p… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Olimpia Milano e Varese alla prova del derby in un particolare lunedì al Forum. Si completa la 25a g… - fabiocavagnera : GAME PASQUETTA DAY Si torna in campo, perchè in questo basket non ci si ferma mai. Tre vittorie su tre con Varese,… - OlimpiaMiNews : GAME PASQUETTA DAY Si torna in campo, perchè in questo basket non ci si ferma mai. Tre vittorie su tre con Varese,… - AlessandroMagg4 : GAME PASQUETTA DAY Si torna in campo, perchè in questo basket non ci si ferma mai. Tre vittorie su tre con Varese,… -