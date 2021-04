LIVE Italia-Svizzera 3-3, Mondiali curling in DIRETTA: di nuovo parità. Azzurri di mano nell’ultimo end (Di martedì 6 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.52: Non ci sono stone nella casa dopo i primi quattro tiri 0.47: La Svizzera si prende il punto e l’Italia avrà la possibilità di giocare l’ultimo end con la mano a disposizione 9.41: Italia a punto dopo il primo tiro di Retornaz, vediamo Schwarz se riesce ad inventare qualcosa. La Svizzera ha bisogno di due punti 9.38: Alta densità di stone nella casa con Svizzera a punto dopo 10 tiri del nono end 0.33: Stone Svizzera a punto dopo i primi quattro tiri 0.30: L’Olanda nel frattempo ha conquistato la prima vittoria del Mondiale travolgendo 10-2 la Cina 0.28: Retornaz non rischia, si prende il punto e l’Italia torna in vantaggio dopo l’ottavo end: 3-2 0.26: C’è una stone azzurra ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.52: Non ci sono stone nella casa dopo i primi quattro tiri 0.47: Lasi prende il punto e l’avrà la possibilità di giocare l’ultimo end con laa disposizione 9.41:a punto dopo il primo tiro di Retornaz, vediamo Schwarz se riesce ad inventare qualcosa. Laha bisogno di due punti 9.38: Alta densità di stone nella casa cona punto dopo 10 tiri del nono end 0.33: Stonea punto dopo i primi quattro tiri 0.30: L’Olanda nel frattempo ha conquistato la prima vittoria del Mondiale travolgendo 10-2 la Cina 0.28: Retornaz non rischia, si prende il punto e l’torna in vantaggio dopo l’ottavo end: 3-2 0.26: C’è una stone azzurra ...

