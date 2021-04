LIVE Italia-Svizzera 0-0, Mondiali curling in DIRETTA: nulla di fatto nel primo end. l’Italia tiene la mano (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.20: Nessuna stone nella casa. L’Italia mantiene la mano dopo il primo end 22.18: Si sta per concludere il primo end, fra poco i primi aggiornamenti da Calgary 22.05: mano per l’Italia, inizia il match 21.59: Le altre sfide di questa sera: Corea del Sud-Canada, Germania-Norvegia, Cina-Olanda 21.57: Gli svizzeri schierano Benoit Schwarz, Sven Michel, Peter De Cruz, Valentin Tanner 21.55: Questa la composizione della squadra azzurra: Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella 21.52: Partita fondamentale quella di questa serata perchè la Svizzera è una delle formazioni favorite per giocarsi il titolo e dunque una delle favorite per l’accesso al torneo ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.20: Nessuna stone nella casa. L’manladopo ilend 22.18: Si sta per concludere ilend, fra poco i primi aggiornamenti da Calgary 22.05:per l’, inizia il match 21.59: Le altre sfide di questa sera: Corea del Sud-Canada, Germania-Norvegia, Cina-Olanda 21.57: Gli svizzeri schierano Benoit Schwarz, Sven Michel, Peter De Cruz, Valentin Tanner 21.55: Questa la composizione della squadra azzurra: Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella 21.52: Partita fondamentale quella di questa serata perchè laè una delle formazioni favorite per giocarsi il titolo e dunque una delle favorite per l’accesso al torneo ...

