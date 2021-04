L'Italia bicolore, scuole in presenza anche in zona rossa fino alle medie (Di lunedì 5 aprile 2021) AGI - Da martedì 6 aprile termina la zona rossa entrata in vigore in tutta Italia per le festività pasquali. Le singole Regioni saranno sottoposte, quindi, alle restrizioni previste in base al colore assegnato dalla cabina di regia, ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, secondo l'andamento dell'epidemia a livello regionale. In particolare l'ultimo monitoraggio dello scorso venerdì ha stabilito che rimarranno in zona rossa 9 regioni (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Campania, Calabria e Puglia), mentre in ‘zona arancione' torneranno Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Trentino Alto Adige, Veneto e le Province autonome di Bolzano e Trento. Il ... Leggi su agi (Di lunedì 5 aprile 2021) AGI - Da martedì 6 aprile termina laentrata in vigore in tuttaper le festività pasquali. Le singole Regioni saranno sottoposte, quindi,restrizioni previste in base al colore assegnato dalla cabina di regia, ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, secondo l'andamento dell'epidemia a livello regionale. In particolare l'ultimo monitoraggio dello scorso venerdì ha stabilito che rimarranno in9 regioni (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Vd'Aosta, Campania, Calabria e Puglia), mentre in ‘arancione' torneranno Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Trentino Alto Adige, Veneto e le Province autonome di Bolzano e Trento. Il ...

