L'Isola dei Famosi, Vera Gemma stacca i capelli e li usa per accendere il fuoco: VIDEO virale (Di lunedì 5 aprile 2021) La naufraga Vera Gemma spiazza i fans de "L'Isola dei Famosi" accendendo il fuoco con i suoi stessi capelli. Il VIDEO è già virale Vera Gemma si conferma una delle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

