L’Isola dei Famosi | le anticipazioni della puntata di lunedì 5 aprile

Nuovo appuntamento questa sera con L'Isola dei Famosi 2021 lunedì 5 aprile in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con "L'Isola dei Famosi", il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Mentre Massimiliano Rosolino, in collegamento dall'Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull'Isola. Dopo l'arrivo di Fariba e Ubaldo e il rientro a sorpresa di Brando, i naufraghi accoglieranno in Palapa due nuove concorrenti: la campionessa olimpionica Isolde Kostner e la modella Beatrice Marchetti.

