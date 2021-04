L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi splendida in total black: qual è il prezzo dell’outfit? (Di lunedì 5 aprile 2021) Per la settima puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha sfoggiato un look total black: a quanto ammonta il prezzo? Scopriamolo! Incantevole come sempre, Ilary Blasi per la settima puntata de L’Isola dei Famosi. Anche nel giorno di Pasquetta, la conduttrice romana non ha affatto perso occasione di poter fare compagnia il suo tanto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 5 aprile 2021) Per la settima puntata dedeiha sfoggiato un look: a quanto ammonta il? Scopriamolo! Incantevole come sempre,per la settima puntata dedei. Anche nel giorno di Pasquetta, la conduttrice romana non ha affatto perso occasione di poter fare compagnia il suo tanto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - QuiMediaset_it : Siete pronti per un nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi? In prima serata su #Canale5 - AStarIs26733666 : RT @arietiesauriti: Ilary: due dei componenti da mandare al televoto flash per l’eliminazione. Colleghiamoci con Oppini: #isola #tommaso… - Silvia67230752 : RT @arietiesauriti: Ilary: due dei componenti da mandare al televoto flash per l’eliminazione. Colleghiamoci con Oppini: #isola #tommaso… - baldoParigi : Facendo zapping mia moglie ha appena messo su l’ #Isola dei famosi.... come fate a guardare sta cosa? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Piombino, «la piccola Parigi» di Napoleone Panorama