Liga | Dembelé la risolve al 90? Il Barca batte il Valladolid 1-0 e si porta a -1 dall’Atletico Madrid

(Di lunedì 5 aprile 2021) Alla fine di una partita che sembrava stregata laOusmane. Il Barcellona, vince col minimo scarto contro il(rimasto in 10 dal 79? dopo l’espulsione di Plano), ma tanto basta per riaprire definitivamente larsi a una sola lunghezza. Foto: Barcellona Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

tizianacairati : Il Barça riapre la Liga al 90': segna Dembelé, -1 dall'Atletico @gazzetta - sportli26181512 : Barcellona-Real Valladolid 1-0: la decide Dembéle al 90', Atletico a -1: Un gol dell'attaccante francese al 90' por… - sportli26181512 : Dembelé riporta il Barça a -1 dalla vetta!: Una rete dell’attaccante francese, negli ultimissimi scampoli, permette… - stefano_gatto97 : RT @ETGazzetta: #Liga, #BarcellonaValladolid 1-0: #Dembelé al 90', meno uno dall'Atlertico - zazoomblog : Il Barça riapre la Liga al 90: segna Dembelé - 1 dallAtletico - #Barça #riapre #segna #Dembelé -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Dembelé

... che a cinque giorni dal Clasico dell'Alfredo Di Stefano, riesce ad avere la meglio sul generosissimo Valladolid solo al 90º, grazie all'attivissimo, quando gli ospiti erano rimasti in dieci ...Vittoria di misura (1 - 0) e sofferta per il Barcellona nel posticipo della 29ª giornata de La. Contro il Valladolid (in 10 negli ultimi dici minuti della sfida per l'espulsione di Plano) decide una rete di Dembele' al 90'. Tre punti pesanti per i catalani che si portano a un solo punto ...