Liga, Barcellona-Valladolid: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di lunedì 5 aprile 2021) Corsa scudetto e salvezza incrociano le strade sul manto erboso del Camp Nou di Barcellona. La compagine catalana padrona di casa cerca punti importanti per coltivare il sogno di vincere la Liga, mentre gli ospiti meno attrezzati proveranno a portare a casa almeno un punticino per dare forza alla loro corsa verso la salvezza. Ecco le ultime da Barcellona-Valladolid con le probabili formazioni, la diretta tv ed il pronostico. Voglia di titolo per il Barcellona di Ronald Koeman che, nelle ultime cinque partite di campionato, è riuscito ad incassare più punti delle due squadre di Madrid (Atletico e Real) che, insieme ai catalani, si contendono il primo posto in Spagna. Quello dei blaugrana, infatti, è un percorso netto costellato da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Corsa scudetto e salvezza incrociano le strade sul manto erboso del Camp Nou di. La compagine catalana padrona di casa cerca punti importanti per coltivare il sogno di vincere la, mentre gli ospiti meno attrezzati proveranno a portare a casa almeno un punticino per dare forza alla loro corsa verso la salvezza. Ecco le ultime dacon le, latv ed il. Voglia di titolo per ildi Ronald Koeman che, nelle ultime cinque partite di campionato, è riuscito ad incassare più punti delle due squadre di Madrid (Atletico e Real) che, insieme ai catalani, si contendono il primo posto in Spagna. Quello dei blaugrana, infatti, è un percorso netto costellato da ...

Advertising

Mediagol : #Psg, Giuly su Neymar: 'O'Ney come Ronaldinho, ha tutto per essere il migliore ma commette un errore'… - ManuFilippone95 : RT @Teo__Visma: L'Atletico Madrid ce la sta mettendo tutta per perdere questa Liga, con il Real che è tornato a -3. E se domani il Barcello… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: ?? Il Siviglia incendia la Liga: Atletico Madrid ko ?? Il Real Madrid ora è a -3 ?? Il Barcellona domani può andare a -1 htt… - morenoAlmare : Ho letto che l’Atletico M ha perso, Liga apertissima, e il Barcellona stasera ha una grande occasione per farsi sotto - infoitsport : Liga, paura Atletico Madrid: così Real e Barcellona sono tornate in corsa -