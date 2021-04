LG chiude la divisione mobile e saluta il mondo degli smartphone

Advertising

69conigli : LG non trova acquirenti, forse chiude la divisione smartphone - 24h_Tecnologia : LG chiuderà la sua divisione smartphone il 5 aprile: La notizia era nell’aria almeno dallo scorso gennaio, ma la ce… - AcinoDuva : LG chiuderà la sua divisione smartphone il 5 aprile - HWSWReview : LG chiuderà la sua divisione smartphone il 5 aprile, via - androidiani : LG chiuderà la sua divisione smartphone il 5 aprile - -

Ultime Notizie dalla rete : chiude divisione

macitynet.it

(agg Michela Colombo) DIRETTA/ Albinoleffe Pro Vercelli (risultato finale 1 - 3) video tv:... che possiamo considerare la casa della terzae che fornirà tutte le partite di campionato ...Come abbiamo visto oggi, il primo trimestre del 2021 per FCA US, ladi Stellantis che si occupa del mercato statunitense, è stato positivo con una crescita ... riesce ail trimestre con ...Addio agli smartphone LG. L’azienda coreana ha confermato la chiusura della divisione mobile per dirottare le proprie risorse sui mercati in crescita, tra cui la produzione di componenti per i veicoli ...In particolare, nella giornata di mercoledì 31 marzo, il personale della Divisione P.A.S.I. - Squadra Amministrativa, unitamente a personale RPC di Cosenza, ha effettuato controlli amministrativi nei ...