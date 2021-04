L'Etna nel diario di bordo dei ricercatori Ingv, "Stanchi ma felici" (Di lunedì 5 aprile 2021) AGI - Rifugio Sapienza, a 1.900 metri, versante sud dell'Etna. La squadra dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è "meravigliosamente eterogenea": Emanuela De Beni e Massimo Cantarero dell'Osservatorio Etneo, Tullio Ricci della sezione di Roma 1, Stefano Corradini e Lorenzo Guerrieri dell'Osservatorio nazionale terremoti. Devono raccogliere dati diversi dopo una delle ultime eruzioni di questi due mesi esplosivi. "Saliamo con le macchine verso quote maggiori ma - raccontano come in una sorta di diario di bordo dell'Ingv - ahimè, a 2500 metri - il deposito continuo di prodotti piroclastici ci obbliga a proseguire a piedi". Obiettivo: i coni di scorie dell'eruzione del 2002-2003, punto panoramico da cui osservare a distanza di sicurezza (circa 800 metri) il cratere di sud-est. La strada è lunga (2,5 ... Leggi su agi (Di lunedì 5 aprile 2021) AGI - Rifugio Sapienza, a 1.900 metri, versante sud dell'. La squadra dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è "meravigliosamente eterogenea": Emanuela De Beni e Massimo Cantarero dell'Osservatorio Etneo, Tullio Ricci della sezione di Roma 1, Stefano Corradini e Lorenzo Guerrieri dell'Osservatorio nazionale terremoti. Devono raccogliere dati diversi dopo una delle ultime eruzioni di questi due mesi esplosivi. "Saliamo con le macchine verso quote maggiori ma - raccontano come in una sorta dididell'- ahimè, a 2500 metri - il deposito continuo di prodotti piroclastici ci obbliga a proseguire a piedi". Obiettivo: i coni di scorie dell'eruzione del 2002-2003, punto panoramico da cui osservare a distanza di sicurezza (circa 800 metri) il cratere di sud-est. La strada è lunga (2,5 ...

