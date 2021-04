L’estrema destra conquista il parlamento israeliano (Di lunedì 5 aprile 2021) I sostenitori delle atrocità contro i palestinesi sono entrati nella knesset. Ma non è da queste elezioni che hanno ottenuto legittimità: gli è stata data tempo fa dagli israeliani che li approvano tacitamente. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 5 aprile 2021) I sostenitori delle atrocità contro i palestinesi sono entrati nella knesset. Ma non è da queste elezioni che hanno ottenuto legittimità: gli è stata data tempo fa dagli israeliani che li approvano tacitamente. Leggi

Advertising

Daniela32693112 : RT @AlekosPrete: Non giornalisti, ma spie da zittire. Così l'estrema destra minaccia i giornalisti di @PerugiaToday. Solidarietà alla reda… - willyroutard64 : RT @AlekosPrete: Non giornalisti, ma spie da zittire. Così l'estrema destra minaccia i giornalisti di @PerugiaToday. Solidarietà alla reda… - Dixy62553861 : RT @AlekosPrete: Non giornalisti, ma spie da zittire. Così l'estrema destra minaccia i giornalisti di @PerugiaToday. Solidarietà alla reda… - pontrafab : @AlvisePedrotti In Italia sicuramente. L'estrema destra è solo una estrema sinistra che in più sbraita contro immigrati e omosessuali. - FaberSant : @27_giulia @hampelotto2 Si chiama autoritarismo ed è presente, da sempre, sia in estrema destra che in estrema sini… -

Ultime Notizie dalla rete : L’estrema destra Persiani vaccinato, Valesi (Sinistra Italiana): «Mancanza di opportunità» La Voce Apuana