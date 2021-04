L'equivoco per cui per gestire città e Paese servano buoni manager (Di lunedì 5 aprile 2021) A Milano nel 2021 si voterà per il nuovo sindaco, un passaggio centrale per la città italiana di fatto umiliata dalla pandemia insieme a tutta la regione di cui è capoluogo. Non si ha più eco dell’assurda campagna “Milano non si ferma”, le bandiere italiane sono scolorite sui balconi e non si alza più alcun arcobaleno che ci rassicuri che “Andrà tutto bene”. La città è in macerie, esistenziali, non fisiche (fino a quando terranno gli ammortizzatori sociali e il blocco dei licenziamenti, poi si vedrà). Al capezzale accorrono improvvisati cantori della Milano del futuro come Luca Barabino che trova (ohibò!) pronta ospitalità in un quotidiano che era l’anima di Milano. Si potrebbe essere indotti a pensare che questo scenario post-apocalittico sia solo il frutto della grande guerra contro il covid-19 e che il mio sia un pezzo su Milano. In realtà, sì e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 aprile 2021) A Milano nel 2021 si voterà per il nuovo sindaco, un passaggio centrale per laitaliana di fatto umiliata dalla pandemia insieme a tutta la regione di cui è capoluogo. Non si ha più eco dell’assurda campagna “Milano non si ferma”, le bandiere italiane sono scolorite sui balconi e non si alza più alcun arcobaleno che ci rassicuri che “Andrà tutto bene”. Laè in macerie, esistenziali, non fisiche (fino a quando terranno gli ammortizzatori sociali e il blocco dei licenziamenti, poi si vedrà). Al capezzale accorrono improvvisati cantori della Milano del futuro come Luca Barabino che trova (ohibò!) pronta ospitalità in un quotidiano che era l’anima di Milano. Si potrebbe essere indotti a pensare che questo scenario post-apocalittico sia solo il frutto della grande guerra contro il covid-19 e che il mio sia un pezzo su Milano. In realtà, sì e ...

